Компания Шаповалова вновь борется за площадку на Ново-Вокзальной/Ставропольской

ООО "Альтеро" оспаривает отказ главы Самары от договора о развитии территории в квадрате улиц Ново-Вокзальной, Александра Матросова, Ставропольской и Нагорной.

Компания "Алладин" (правопреемник ООО "Альтеро") получила право на развитие участка в 2010 году. Площадь застроенной территории по документу составляла 4,9 га, позже она выросла до 13,45 гектара. В 2016 г. дополнительным соглашением срок действия договора был продлен до 2030 года.

В 2018 г. городские власти уведомили фирму о расторжении договора, так как инвестор не подготовил в установленные сроки документацию по планировке территории. Однако общество неоднократно направляло проектную документацию, в том числе после доработки, в департамент градостроительства. В результате суд встал на сторону "Алладина" и признал недействительным отказ главы Самары от договора. Решение устояло в апелляции и кассации.

В начале 2024 г. инвестор уже в лице правопреемника "Альтеро" вновь получило уведомление от городской администрации о расторжении договора. Причина тому, согласно запроса суда, также связана со сроками подготовки проектной документации.

Помимо площадки в Промышленном районе, компания имеет договорные обязательства по развитию территории в границах переулка Лучистый, улиц Ивана Булкина, Дыбенко, Авроры в Советском районе. В 2022 г. инвестор оспорил односторонний отказ мэрии от исполнения договора, и в 2023 г. власти активизировали работу по признанию домов аварийными на данной территории.