Застройщик подал в суд на мэра Самары за участок с Безымянским рынком

ООО "Строительная компания "Империя" в суде обжаловала решение главы Самары Елены Лапушкиной о расторжении в одностороннем порядке договора о развитии застроенной территории (РЗТ) в границах улиц Вольской, Воронежской, Свободы и Калинина. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел ВАС.

Договор между мэрией и обществом был заключен еще в январе 2018 года. На земельном участке находятся двухэтажные жилые дома и торговые площадки, включая Безымянский рынок. По соглашению застройщик должен был расселить жильцов старых зданий, снести эти объекты и построить новые.

Как сообщало "Самарское обозрение" в 2019 году, компания пыталась перевести зону площадки из Ж-3 (застройка среднеэтажными жилыми домами) в зону Ц-3 (общественно-деловая застройка районного значения). Однако департамент градостроительства отказал застройщику, сославшись на несоответствие такого рода изменений генеральному плану развития города.

В августе 2021 года глава Самары Елена Лапушкина уже принимала решение о расторжении договора РЗТ с ООО "Строительная компания Империя" в одностороннем порядке. Свое решение мэрия объясняла тем, что в установленный договором срок компания-застройщик не предоставила документы по планировке и межеванию территории.

Компания с этими претензиями не согласилась и обратилась в суд. Она доказала, что задержки по исполнению обязательств обусловлены объективными причинами — в частности, изменением законодательства, приведшем к необходимости внесения корректировок в документацию. Решение самарского арбитража устояло в апелляционной и кассационной инстанциях. Разбирательства длились до мая 2023 года.

Теперь, вероятно, процесс зашел на новый круг. В январе 2024 года глава Самары Елена Лапушкина вновь приняла решение о расторжении договора РЗТ с СК "Империя" по той же площадке. Компания, в свою очередь, вновь обратилась в Арбитражный суд Самарской области в попытке оспорить его. Следующее заседание по делу назначено на июнь 2024 года. Подробности относительно претензий лиц друг к другу в материалах КАД ВАС пока не раскрываются.