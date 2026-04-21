16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Транспорт и связь Экономика и бизнес

Роботы на базе ИИ ускоряют решение вопросов в сервисе втрое — Т2

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Т2, российский оператор мобильной связи, оценил, что роботы на линии обслуживания решают запрос клиента в 3 раза быстрее операторов. В Т2 с использованием автоматизированных систем решается почти 70% запросов. Преимущества использования ИИ-инструментов в работе оператора — предиктивная диагностика проблемы и суммаризация информации о клиенте.

Фото: Shutterstock, автор Tiko Aramyan

Автоматизированные системы идеально подходят для обработки простых запросов, и клиенты ценят их за скорость решения вопроса и возможность обойтись без специалиста для рутинных операций. Если оператор решает вопрос за 220 секунд, у робота уходит на это 70 секунд, то есть в три раза меньше. Это достигается благодаря тому, что у робота есть вся необходимая для обслуживания информация, включая профиль потребления и указание на возможный запрос.

Автоматизированные системы Т2 включают чат-ботов, голосового ассистента, ИИ для специалистов поддержки. Использование ИИ в контуре работы специалистов сервиса помогает оперативно провести предиктивную диагностику: подсвечиваются вероятностные причины обращений и их решение. Например, если клиент звонит из-за списаний, оператору подсказывают последние операции, если есть внештатная ситуация на сети — дается информация по инциденту. Механизм суммаризации позволяет сделать краткое содержание диалогов с голосовым помощником и текстовым ботом. Это помогает оператору сразу погрузиться в контекст проблемы и избавляет клиента от необходимости пересказывать разговор.

Еще одна интересная область применения ИИ — тренажер для обучения операторов, который эмулирует диалоги с клиентами, помогает отрабатывать навыки оператора поддержки и дает отчет руководителю о прогрессе.

Иван Рыбинцев, директор по развитию и цифровизации сервисов Т2:

"В сервисе необходим баланс роботизации и живого обслуживания. В контуре работы оператора роботы помогают дать самый широкий контекст о "жизни" абонента в сети и узнать о проблеме клиента еще до начала общения с ним. Несмотря на всю силу этого инструмента, операторов исключить из контура обслуживания пока рано. Есть нестандартные запросы, сложные обращения и абоненты, которым пока сложно общаться на языке "цифры". Не стоит недооценивать роли ИИ в обучении операторов. Тренажер у нас не "ванильный", есть и тот, что кричит, а значит, готовит оператора к самым пессимистичным сценариям, которые не исключены в работе с людьми".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"В эпоху стремительного развития ИИ перед нами стоит задача использовать технологии с максимальной пользой там, где это оправдано с точки зрения бизнеса. Например, роботы отлично показали себя в решении рутинных вопросов, ведь они обрабатывают типовые обращения втрое быстрее. Но важно отметить, что операторы остаются важным звеном между компанией и абонентом для решения наиболее значимых вопросов. Подобный баланс позволяет нам поддерживать качество клиентского сервиса на высоте и сохранить гибкость наших каналов коммуникации в различных ситуациях".

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3