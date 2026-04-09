СМЕРШ спасает московское метро: Wink покажет продолжение популярной военно-детективной франшизы

Новелла "Москва 1944" (16+) — продолжение популярного военного детектива "СМЕРШ 4" — выходит 9 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В новой части истории о советской контрразведке зрители увидят любимых героев в исполнении Игоря Петренко, Владислава Котлярского, Леонида Громова, Лянки Грыу, Павла Харланчука, Андрея Филиппака, Юрия Анпилогова и других. В режиссерском кресле — Михаил Кабанов ("СМЕРШ 3", "Живой", "Тверская"). Проект пополнит линейку Wink Originals. Телевизионная премьера запланирована на канале РЕН ТВ.

фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

В начале Великой Отечественной войны по приказу Сталина заминированы все важные объекты Москвы. Фашистские агенты, переброшенные в советский тыл, готовятся воспользоваться этим и взорвать центр столицы. Перед сотрудниками СМЕРШа Лавровым и Семеновым новая цель — найти и обезвредить диверсантов.

Михаил Кабанов, режиссер: "В новелле "Москва 1944" нашим героям придется сразиться с группой диверсантов, которые должны взорвать ветку метро взрывчаткой, заложенной еще в 1941 году. Этот инцидент должен был породить хаос уже в начинающем дышать мирной жизнью городе и сорвать "Парад побежденных" 17 июля 1944 года, спровоцировав бунт среди военнопленных".

Исполнитель роли капитана советской контрразведки Павла Семенова, актер Владислав Котлярский признался, что в сериал вошел факт из истории его семьи.

Владислав Котлярский, актер: "Моей маме в 1944 году исполнилось семь лет, у нее было две младших сестры. Мой дед был военным летчиком и во время войны он пропал без вести. В сериале есть сцена, когда в московскую булочную приходят две сестрички за хлебом. Продавщица спрашивает у старшей: "Как там мама? Есть ли вести об отце?" В нашем сериале обеих девочек сыграли мои дочери: старшая Элина — мою маму Елену, а средняя Николь — ее младшую сестру. У меня тоже три дочери. Хотели задействовать и самую младшую — Ариану, но на момент съемок она еще даже не умела ходить, поэтому в кадре ее нет. Вот такой правдивый и трогательный момент есть в нашем проекте".

Съемки новой главы сериала проходили в Москве и области, кинопарке "Москино", а также в Костроме.

