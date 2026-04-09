СМЕРШ спасает московское метро: Wink покажет продолжение популярной военно-детективной франшизы

Новелла "Москва 1944" (16+) — продолжение популярного военного детектива "СМЕРШ 4" — выходит 9 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В новой части истории о советской контрразведке зрители увидят любимых героев в исполнении Игоря Петренко, Владислава Котлярского, Леонида Громова, Лянки Грыу, Павла Харланчука, Андрея Филиппака, Юрия Анпилогова и других. В режиссерском кресле — Михаил Кабанов ("СМЕРШ 3", "Живой", "Тверская"). Проект пополнит линейку Wink Originals. Телевизионная премьера запланирована на канале РЕН ТВ.

фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

В начале Великой Отечественной войны по приказу Сталина заминированы все важные объекты Москвы. Фашистские агенты, переброшенные в советский тыл, готовятся воспользоваться этим и взорвать центр столицы. Перед сотрудниками СМЕРШа Лавровым и Семеновым новая цель — найти и обезвредить диверсантов.

Трейлер: https://vkvideo.ru/video-195528184_456244443

Михаил Кабанов, режиссер:

"В новелле "Москва 1944" нашим героям придется сразиться с группой диверсантов, которые должны взорвать ветку метро взрывчаткой, заложенной еще в 1941 году. Этот инцидент должен был породить хаос уже в начинающем дышать мирной жизнью городе и сорвать "Парад побежденных" 17 июля 1944 года, спровоцировав бунт среди военнопленных".

Исполнитель роли капитана советской контрразведки Павла Семенова, актер Владислав Котлярский признался, что в сериал вошел факт из истории его семьи.

Владислав Котлярский, актер:

"Моей маме в 1944 году исполнилось семь лет, у нее было две младших сестры. Мой дед был военным летчиком и во время войны он пропал без вести. В сериале есть сцена, когда в московскую булочную приходят две сестрички за хлебом. Продавщица спрашивает у старшей: "Как там мама? Есть ли вести об отце?" В нашем сериале обеих девочек сыграли мои дочери: старшая Элина — мою маму Елену, а средняя Николь — ее младшую сестру. У меня тоже три дочери. Хотели задействовать и самую младшую — Ариану, но на момент съемок она еще даже не умела ходить, поэтому в кадре ее нет. Вот такой правдивый и трогательный момент есть в нашем проекте".

Съемки новой главы сериала проходили в Москве и области, кинопарке "Москино", а также в Костроме.

О новелле "Москва 1944" ("СМЕРШ 4")

  • Производство: РЕН ТВ, "Звезда", Wink, Star Media
  • Режиссер-постановщик: Михаил Кабанов
  • Оператор-постановщик: Алексей Морозов
  • Автор сценария: Николай Голиков
  • Генеральные продюсеры: Андрей Анохин, Анатолий Тупицын, Алексей Пиманов, Владимир Тюлин
  • Продюсеры телеканала "Звезда": Александр Орлов, Борис Яновский
  • Продюсеры РЕН ТВ: Владимир Филимонов, Алексей Анисимов
  • Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин
  • Художник-постановщик: Александр Егоров
  • Художник по костюмам: Бэлла Амаглобели
  • Художник по гриму: Алексей Шевченко
  • В ролях: Игорь Петренко, Владислав Котлярский, Леонид Громов, Лянка Грыу, Павел Харланчук, Андрей Филиппак, Юрий Анпилогов, Сергей Иванюк, Никита Тезов, Михаил Лукашов, Николай Алипа и другие.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

