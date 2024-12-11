Самарский банкир и аграрий Алексей Козловец потерял землю в Курганской области

Экс-замдиректора самарского филиала Россельхозбанка Алексей Козловец потерял право собственности на земельные участки в Курганской области, пишет ura.news со ссылкой на местный Россельхознадзор.
Изъятие произошло из-за неиспользования земли по назначению и ее зарастания сорной растительностью, что нарушает требования земельного законодательства. "Козловцу было выдано множество предупреждений и предписаний, однако нарушения он не устранил", — отметили в ведомстве.
С 2020 по 2024 гг. Россельхознадзор провел около десяти проверок 27 земельных участков, принадлежащих Козловцу. Несмотря на многочисленные штрафы и предупреждения, бывший банкир так и не устранил выявленные нарушения.
Участки продадут с торгов. Аукцион состоится в Кургане 20 декабря на электронной площадке акционерного общества "Единая электронная торговая площадка". Начальная стоимость участков будет определена рыночной стоимостью, которая ниже кадастровой оценки в 312 млн рублей.
Последние комментарии
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Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?