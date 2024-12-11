Самарский банкир и аграрий Алексей Козловец потерял землю в Курганской области

Экс-замдиректора самарского филиала Россельхозбанка Алексей Козловец потерял право собственности на земельные участки в Курганской области, пишет ura.news со ссылкой на местный Россельхознадзор.

Изъятие произошло из-за неиспользования земли по назначению и ее зарастания сорной растительностью, что нарушает требования земельного законодательства. "Козловцу было выдано множество предупреждений и предписаний, однако нарушения он не устранил", — отметили в ведомстве.

С 2020 по 2024 гг. Россельхознадзор провел около десяти проверок 27 земельных участков, принадлежащих Козловцу. Несмотря на многочисленные штрафы и предупреждения, бывший банкир так и не устранил выявленные нарушения.

Участки продадут с торгов. Аукцион состоится в Кургане 20 декабря на электронной площадке акционерного общества "Единая электронная торговая площадка". Начальная стоимость участков будет определена рыночной стоимостью, которая ниже кадастровой оценки в 312 млн рублей.