В Самарской области будут судить пассажира такси, который вез наркотики

В Самарской области в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя, задержанного за незаконный оборот наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Следователи Комсомольского района Тольятти завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 228 УК РФ в отношении ранее судимого за грабеж 22-летнего жителя Жигулевска.

Ранее на КПП "Рубеж" в Тольятти полиция остановила такси. Во время проверки внимание инспекторов ДПС привлекло не соответствующее обстановке поведение пассажира, находящегося, по его словам, в состоянии алкогольного опьянения. Он сильно нервничал и просил ускорить проверку.

При этом водитель и второй пассажир вели себя спокойно и поясняли, что не знают причин волнения попутчика, а также добровольно разрешили осмотреть личные вещи и салон автомобиля.

Во время досмотра нервный пассажир ответил, что у него в портмоне находится пакетик с наркотиком, который он якобы нашел и оставил для собственного употребления. Его задержали и доставили в отделение. Там мужчина сознался, что во время распития алкоголя оплатил наркотик через интернет, забрал его в указанном анонимом месте и часть употребил сразу. Остатки намеревался использовать после поездки с братом в Тольятти, поэтому и оставил в портмоне.

Сейчас подозреваемый взят под стражу, уголовное дело передано в суд.