В Самарской области будут судить пассажира такси, который вез наркотики

В Самарской области в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя, задержанного за незаконный оборот наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Следователи Комсомольского района Тольятти завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 228 УК РФ в отношении ранее судимого за грабеж 22-летнего жителя Жигулевска.
Ранее на КПП "Рубеж" в Тольятти полиция остановила такси. Во время проверки внимание инспекторов ДПС привлекло не соответствующее обстановке поведение пассажира, находящегося, по его словам, в состоянии алкогольного опьянения. Он сильно нервничал и просил ускорить проверку.
При этом водитель и второй пассажир вели себя спокойно и поясняли, что не знают причин волнения попутчика, а также добровольно разрешили осмотреть личные вещи и салон автомобиля.
Во время досмотра нервный пассажир ответил, что у него в портмоне находится пакетик с наркотиком, который он якобы нашел и оставил для собственного употребления. Его задержали и доставили в отделение. Там мужчина сознался, что во время распития алкоголя оплатил наркотик через интернет, забрал его в указанном анонимом месте и часть употребил сразу. Остатки намеревался использовать после поездки с братом в Тольятти, поэтому и оставил в портмоне.
Сейчас подозреваемый взят под стражу, уголовное дело передано в суд.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках