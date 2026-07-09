Репетитор из Самары купила за 250 тыс. руб. "горящий тур" на курорт мошенников

К полицейским за помощью обратилась 48‑летняя репетитор русского языка и литературы из Самары, заявившая, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс‑служба ГУ МВД России по Самарской области.
Женщина рассказала, что в мессенджере ей пришло сообщение от якобы турагента, с которым она раньше уже общалась: он писал, что появилась "горящая" путевка в популярный курортный город по очень выгодной цене, но бронировать надо прямо сейчас, иначе предложение уйдет.
Собеседник прислал ссылку на страницу бронирования и заверил, что это официальный партнер крупного туроператора. Женщина перешла по ссылке, ввела данные банковской карты и код из СМС — все ради того, чтобы "зафиксировать цену". Почти сразу она получила уведомление о списании 250 тыс. руб., а страница бронирования перестала открываться. Когда женщина попыталась написать "турагенту", его аккаунт оказался удален. Только тогда она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Позже выяснилось, что ссылка вела на фишинговый сайт, который имитировал страницу реального туроператора: так мошенники получили платежные данные и похитили деньги.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках