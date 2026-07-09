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Преступления Происшествия

Репетитор из Самары купила за 250 тыс. руб. "горящий тур" на курорт мошенников

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К полицейским за помощью обратилась 48‑летняя репетитор русского языка и литературы из Самары, заявившая, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс‑служба ГУ МВД России по Самарской области.

Женщина рассказала, что в мессенджере ей пришло сообщение от якобы турагента, с которым она раньше уже общалась: он писал, что появилась "горящая" путевка в популярный курортный город по очень выгодной цене, но бронировать надо прямо сейчас, иначе предложение уйдет.

Собеседник прислал ссылку на страницу бронирования и заверил, что это официальный партнер крупного туроператора. Женщина перешла по ссылке, ввела данные банковской карты и код из СМС — все ради того, чтобы "зафиксировать цену". Почти сразу она получила уведомление о списании 250 тыс. руб., а страница бронирования перестала открываться. Когда женщина попыталась написать "турагенту", его аккаунт оказался удален. Только тогда она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Позже выяснилось, что ссылка вела на фишинговый сайт, который имитировал страницу реального туроператора: так мошенники получили платежные данные и похитили деньги.

Гид потребителя

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