Сельский житель взят под стражу за двойное убийство

Красноармейский районный суд заключил под стражу гражданина, обвиняемого в умышленном причинении смерти двум лицам, сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

Согласно материалам судебного дела, преступление произошло в жилом помещении потерпевшей в с. Красноармейское Самарской области. Следствие установило, что обвиняемый сначала нанес множественные удары табуретом по голове мужчине, от чего тот скончался на месте. Затем тем же предметом обвиняемый нанес множественные удары по лицу и затылку потерпевшей. Потерпевшую экстренно доставили в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось, позже она умерла от полученных повреждений.

Суд, изучив представленные следствием доказательства, в отношении фигуранта избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок содержания под стражей определен как 1 месяц 29 суток, то есть до 31 августа 2026 г. включительно.

Постановление в законную силу не вступило.