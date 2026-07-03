Сельский житель взят под стражу за двойное убийство

Красноармейский районный суд заключил под стражу гражданина, обвиняемого в умышленном причинении смерти двум лицам, сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.
Согласно материалам судебного дела, преступление произошло в жилом помещении потерпевшей в с. Красноармейское Самарской области. Следствие установило, что обвиняемый сначала нанес множественные удары табуретом по голове мужчине, от чего тот скончался на месте. Затем тем же предметом обвиняемый нанес множественные удары по лицу и затылку потерпевшей. Потерпевшую экстренно доставили в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось, позже она умерла от полученных повреждений.
Суд, изучив представленные следствием доказательства, в отношении фигуранта избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок содержания под стражей определен как 1 месяц 29 суток, то есть до 31 августа 2026 г. включительно.
Постановление в законную силу не вступило.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках