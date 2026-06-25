Селянин из Большеглушицкого района пойдет под суд за вылов 25 раков

В Самарской области в Большеглушицком районе местный житель из реки Большой Иргиз при помощи многозаходных ловушек ловил раков. Увидев полицейских, пытался убежать.
Мужчина был задержан. Участковые полиции выявили, что добыча биоресурсов осуществлялась запрещенным оружием и в запрещенный период.
В присутствии понятых мужчина достал из воды ведро, в котором осталось 25 живых особей.
Полицейские изъяли у задержанного незаконный улов, лодку и орудия лова. После фиксации нарушения, раки были выпущены в естественную среду обитания.
В соответствии с законодательством, общая сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила свыше пяти тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках