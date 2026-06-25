Селянин из Большеглушицкого района пойдет под суд за вылов 25 раков

В Самарской области в Большеглушицком районе местный житель из реки Большой Иргиз при помощи многозаходных ловушек ловил раков. Увидев полицейских, пытался убежать.

Мужчина был задержан. Участковые полиции выявили, что добыча биоресурсов осуществлялась запрещенным оружием и в запрещенный период.

В присутствии понятых мужчина достал из воды ведро, в котором осталось 25 живых особей.

Полицейские изъяли у задержанного незаконный улов, лодку и орудия лова. После фиксации нарушения, раки были выпущены в естественную среду обитания.

В соответствии с законодательством, общая сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила свыше пяти тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.