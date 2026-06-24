Самарец пойдет под суд за организацию азартных игр через "терминал оплаты связи"

Следственным отделом по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).
По данным следствия, в 2026 г. мужчина установил игровой автомат в магазине, замаскировав под терминал оплаты связи. Оборудование предназначалось, в том числе, для проведения азартных игр.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках