Самарец пойдет под суд за организацию азартных игр через "терминал оплаты связи"

Следственным отделом по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

По данным следствия, в 2026 г. мужчина установил игровой автомат в магазине, замаскировав под терминал оплаты связи. Оборудование предназначалось, в том числе, для проведения азартных игр.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.