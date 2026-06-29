Тольяттинка потеряла более миллиона рублей, пытаясь заработать на ставках

В Тольятти 44-летняя безработная женщина стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Через мессенджер потерпевшей поступило предложение от якобы сотрудника финансовой организации, который обещал помочь с выигрышными ставками в букмекерской конторе. Заманчивая перспектива крупного куша побудила женщину перевести аферисту более 1 млн рублей. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь. Осознав, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.