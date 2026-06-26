Месть за дорожную грубость обернулась уголовным делом

В Тольятти в суд передано дело о поджоге автомобиля жителем Ставропольского района, сообщает прокуратура Самарской области.
В феврале 2026 г. 20‑летний житель с. Мусорка поджог автомобиль из мести. По данным следствия, ранее водитель сгоревшего кроссовера Haval Jolion создал аварийную ситуацию на внутриквартальном проезде, едва не спровоцировав ДТП, а после инцидента уехал, не извинившись.
Обиженный мужчина спустя несколько дней ночью облил машину дизельным топливом и поджег. В итоге кроссовер был уничтожен, а ущерб превысил 2,3 млн рублей.
Прокуратура утвердила обвинение, дело передано в суд.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках