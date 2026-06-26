Месть за дорожную грубость обернулась уголовным делом

В Тольятти в суд передано дело о поджоге автомобиля жителем Ставропольского района, сообщает прокуратура Самарской области.

В феврале 2026 г. 20‑летний житель с. Мусорка поджог автомобиль из мести. По данным следствия, ранее водитель сгоревшего кроссовера Haval Jolion создал аварийную ситуацию на внутриквартальном проезде, едва не спровоцировав ДТП, а после инцидента уехал, не извинившись.

Обиженный мужчина спустя несколько дней ночью облил машину дизельным топливом и поджег. В итоге кроссовер был уничтожен, а ущерб превысил 2,3 млн рублей.

Прокуратура утвердила обвинение, дело передано в суд.