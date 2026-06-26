Из‑за подпольного майнинга в Самаре предприятие потеряло свыше 7 млн рублей

В Советском районе Самары пресекли незаконный майнинг криптовалюты и хищение электроэнергии. По данным УФСБ России по Самарской области, злоумышленники вмешались в конструкцию прибора учета, из‑за этого резко выросло потребление электричества и увеличилась нагрузка на энергосистему.

Ущерб системообразующему предприятию региона превысил 7 млн рублей.

"Неустановленными лицами осуществлено вмешательство в конструкцию вводного прибора учета, что повлияло на сверхнормативное потребление электроэнергии и повышенную нагрузку на энергосистему", — уточнили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

В нежилом здании силовики нашли и изъяли оборудование для добычи криптовалюты, а также управляющий блок с ПО. На основании материалов УФСБ в мае 2026 г. УМВД по Самаре возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана".

Сейчас следователи и оперативники устанавливают причастных к преступлению.