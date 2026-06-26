Из‑за подпольного майнинга в Самаре предприятие потеряло свыше 7 млн рублей

В Советском районе Самары пресекли незаконный майнинг криптовалюты и хищение электроэнергии. По данным УФСБ России по Самарской области, злоумышленники вмешались в конструкцию прибора учета, из‑за этого резко выросло потребление электричества и увеличилась нагрузка на энергосистему.
Ущерб системообразующему предприятию региона превысил 7 млн рублей.
"Неустановленными лицами осуществлено вмешательство в конструкцию вводного прибора учета, что повлияло на сверхнормативное потребление электроэнергии и повышенную нагрузку на энергосистему", — уточнили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
В нежилом здании силовики нашли и изъяли оборудование для добычи криптовалюты, а также управляющий блок с ПО. На основании материалов УФСБ в мае 2026 г. УМВД по Самаре возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана".
Сейчас следователи и оперативники устанавливают причастных к преступлению.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках