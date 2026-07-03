Пенсионер из Кинель‑Черкасского района убил собутыльника и расчленил его тело

В Кинель‑Черкасском районе в суд направлено уголовное дело в отношении 76‑летнего местного жителя. Ему вменяются убийство и надругательство над телом умершего, сообщает прокуратура Самарской области.

По данным следствия, в январе 2026 г. в ходе конфликта обвиняемый нанес 69‑летнему знакомому удар ножом в шею, от которого потерпевший скончался на месте. С целью сокрытия преступления мужчина расчленил тело в бане и утилизировал останки в канализационный колодец на территории своего домовладения.

Уголовное дело направлено в Кинель-Черкасский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу.