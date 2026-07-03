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Преступления Происшествия

Пенсионер из Кинель‑Черкасского района убил собутыльника и расчленил его тело

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинель‑Черкасском районе в суд направлено уголовное дело в отношении 76‑летнего местного жителя. Ему вменяются убийство и надругательство над телом умершего, сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

По данным следствия, в январе 2026 г. в ходе конфликта обвиняемый нанес 69‑летнему знакомому удар ножом в шею, от которого потерпевший скончался на месте. С целью сокрытия преступления мужчина расчленил тело в бане и утилизировал останки в канализационный колодец на территории своего домовладения.

Уголовное дело направлено в Кинель-Черкасский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу.

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