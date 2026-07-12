В Курумоче ввели режим "Ковер" из-за беспилотной опасности

В воскресенье, 12 июля, в 7:30 в аэропорту Курумоч был введен режим "Ковер", сообщает Росавиация.

Причина - опасность атаки БПЛА. О ней в мессенджере МАХ в 4:06 объявил губернатор Вячеслав Федорищев.