Под Сызранью столкнулись два грузовика, есть пострадавший

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В четверг, 9 июля, в 20:09 на 893 км трассы М-5 в Сызранском районе столкнулись два грузовика - SITRAK и FOTON. Об этом сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС