В Чапаевске скончался пенсионер, который на Priora протаранил Mitsubishi

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Во вторник, 30 июня, в 8:00 в Чапаевске 79-летний мужчина на Lada Priora столкнулся с Mitsubishi Lancer.

Фото: ГУ МВД по Самарской области