Две легковушки столкнулись в Сызранском районе

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В среду, 24 июня, в Сызранском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, информировали в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"