Пенсионер на иномарке столкнулся со сломанной "Газелью"

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В понедельник, 22 июня, в Красноглинском районе Самары 85-летний водитель на Renault Logan столкнулся с "Газелью", которая стояла на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией при наличии аварийного знака.

Фото: ГУ МВД по Самарской области