В Сызранском районе водитель Volkswagen Tiguan неудачно развернулся с обочины и столкнулся с "Калиной"

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В среду, 24 июня, в Сызранском районе столкнулись Volkswagen Tiguan и Lada Kalina, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области