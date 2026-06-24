В Сызрани женщина на BMW врезалась в столб

Во вторник, 23 июня, 41‑летняя водитель не справилась с автомобилем и наехала на опору ЛЭП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 00:01 на пр. Гагарина в районе дома № 4 женщина, управляя автомобилем BMW X3, не выбрала скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, и совершила наезд на препятствие.

Гражданку увезли в больницу, но вскоре отпустили. В ГИБДД подтвердили, что автоледи была в состоянии алкогольного опьянения.