В Сызрани женщина на BMW врезалась в столб

Во вторник, 23 июня, 41‑летняя водитель не справилась с автомобилем и наехала на опору ЛЭП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В 00:01 на пр. Гагарина в районе дома № 4 женщина, управляя автомобилем BMW X3, не выбрала скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, и совершила наезд на препятствие.
Гражданку увезли в больницу, но вскоре отпустили. В ГИБДД подтвердили, что автоледи была в состоянии алкогольного опьянения.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!