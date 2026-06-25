На тротуаре в Самаре подросток на электромопеде сбил велосипедистку

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В среду, 24 июня, в 22:05 17-летний водитель электромопеда Kugoo на тротуаре вдоль Московского шоссе сбил 49-летнюю велосипедистку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области