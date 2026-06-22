Столкновение двух авто на Московском шоссе в Самаре закончилось наездом на пешехода

В воскресенье, 21 июня, в Кировском районе Самары после столкновения с другим транспортным средством автомобиль отбросило на пешехода, информирует ГУ МВД по Самарской области.

В 13:58 35-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, двигался по нерегулируемому перекрестку с круговым движением со стороны ул. Банная. При совершении маневра возле дома 2в по Московскому шоссе, допустил столкновение с автомобилем Kia Sportage, который двигался в направлении Ракитовского шоссе, под управлением 28-летней девушки.

После столкновения автомобиль ВАЗ-2114 отбросило на 46-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С места ДТП пешеход доставлен в медучреждение. Ему назначено амбулаторное лечение.