Столкновение двух авто на Московском шоссе в Самаре закончилось наездом на пешехода

В воскресенье, 21 июня, в Кировском районе Самары после столкновения с другим транспортным средством автомобиль отбросило на пешехода, информирует ГУ МВД по Самарской области.
В 13:58 35-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, двигался по нерегулируемому перекрестку с круговым движением со стороны ул. Банная. При совершении маневра возле дома 2в по Московскому шоссе, допустил столкновение с автомобилем Kia Sportage, который двигался в направлении Ракитовского шоссе, под управлением 28-летней девушки.
После столкновения автомобиль ВАЗ-2114 отбросило на 46-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
С места ДТП пешеход доставлен в медучреждение. Ему назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!