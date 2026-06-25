В Сызрани легковушка насмерть сбила велосипедистку

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В четверг, 25 июня, в Сызрани в 17:00 водитель на легковом автомобиле сбил велосипедиста, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области