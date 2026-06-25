Водитель автобуса сбил мотоциклиста в Самаре

В четверг, 25 июня, в 14:31 водитель автобуса сбил мотоциклиста в Железнодорожном районе Самары, сообщает региональное ГУ МВД.
По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 47-летний водитель автобуса ГАЗель следовавший по пригородному маршруту без пассажиров по ул. Авроры со стороны ул. Партизанской, в районе дома № 47А по ул. Аэродромной, при выполнении поворота налево, в нарушение требований дорожной разметки, допустил столкновение с мотоциклом Kawasaki, под управлением 37- летенго мужчины, который двигался во встречном направлении.
Пострадавший водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!