Водитель автобуса сбил мотоциклиста в Самаре

В четверг, 25 июня, в 14:31 водитель автобуса сбил мотоциклиста в Железнодорожном районе Самары, сообщает региональное ГУ МВД.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 47-летний водитель автобуса ГАЗель следовавший по пригородному маршруту без пассажиров по ул. Авроры со стороны ул. Партизанской, в районе дома № 47А по ул. Аэродромной, при выполнении поворота налево, в нарушение требований дорожной разметки, допустил столкновение с мотоциклом Kawasaki, под управлением 37- летенго мужчины, который двигался во встречном направлении.

Пострадавший водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.