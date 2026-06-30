В Самаре введут режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения аварийного дома

В понедельник, 29 июня, мэрия Самары опубликовала проект постановления о введении режима повышенной готовности для органов управления и чрезвычайных служб в связи с возможностью обрушения аварийного дома по адресу Южный проезд, 4.

"Ситуацию, сложившуюся в результате ухудшения состояния строительных конструкций многоквартирного дома по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Южный проезд, дом № 4, признанного в установленном законом порядке аварийным и подлежащим сносу, свидетельствующем о наличии признаков угрозы обрушения данного дома, влекущей угрозу жизни и здоровью граждан, признать угрозой возникновения чрезвычайной ситуации", — говорится в документе.

Границы территории, на которой возникла угроза ЧС, определили в в радиусе 0,5 м по периметру дома.

Департаменту градостроительства поручено заключить контракт со специализированной организацией на обследование технического состояния строительных конструкций дома.

На базе школы № 18 на ул. Структурной, 48 организуют работу по доведению до жителей аварийного дома информации о порядке предоставления жилья в маневренном фонде и приему необходимых документов. Также будет проработан вопрос материальной поддержки жильцов.

Постановление вступит в силу со дня его принятия.