В Самаре введут режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения аварийного дома

В понедельник, 29 июня, мэрия Самары опубликовала проект постановления о введении режима повышенной готовности для органов управления и чрезвычайных служб в связи с возможностью обрушения аварийного дома по адресу Южный проезд, 4.
"Ситуацию, сложившуюся в результате ухудшения состояния строительных конструкций многоквартирного дома по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Южный проезд, дом № 4, признанного в установленном законом порядке аварийным и подлежащим сносу, свидетельствующем о наличии признаков угрозы обрушения данного дома, влекущей угрозу жизни и здоровью граждан, признать угрозой возникновения чрезвычайной ситуации", — говорится в документе.
Границы территории, на которой возникла угроза ЧС, определили в в радиусе 0,5 м по периметру дома.
Департаменту градостроительства поручено заключить контракт со специализированной организацией на обследование технического состояния строительных конструкций дома.
На базе школы № 18 на ул. Структурной, 48 организуют работу по доведению до жителей аварийного дома информации о порядке предоставления жилья в маневренном фонде и приему необходимых документов. Также будет проработан вопрос материальной поддержки жильцов.
Постановление вступит в силу со дня его принятия.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги