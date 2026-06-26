На Ракитовском шоссе в Самаре под колесами ВАЗа погибла женщина, еще двое пострадали

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В четверг, 25 июня, в 20:44 на Ракитовском шоссе в Самаре произошло смертельно ДТП. Под колеса ВАЗ-2109 попали трое пешеходов, которые переходили проезжую часть в неположенном места.

Фото: ГУ МВД по Самарской области