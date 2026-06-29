Две Lada столкнулись в Безенчуке

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 29 июня, в 16:22 произошло ДТП в поселке Безенчук, сообщают спасатели ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"