В Сызранском районе столкнулись Kia и два грузовика

В воскресенье, 21 июня, в 18:40 на 926‑м км автодороги М‑5 "Урал" произошло тройное ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
72‑летний водитель автомобиля Kia Sportage при движении в направлении Москвы выехал на встречную полосу, пересек сплошную линию разметки и столкнулся с грузовиком Shacman под управлением 58‑летнего водителя. После удара легковой автомобиль вернулся на свою полосу и столкнулся с автомобилем Scania, которым управлял 50‑летний водитель.
Пострадавший водитель Kia Sportage получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!