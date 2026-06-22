В Сызранском районе столкнулись Kia и два грузовика

В воскресенье, 21 июня, в 18:40 на 926‑м км автодороги М‑5 "Урал" произошло тройное ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

72‑летний водитель автомобиля Kia Sportage при движении в направлении Москвы выехал на встречную полосу, пересек сплошную линию разметки и столкнулся с грузовиком Shacman под управлением 58‑летнего водителя. После удара легковой автомобиль вернулся на свою полосу и столкнулся с автомобилем Scania, которым управлял 50‑летний водитель.

Пострадавший водитель Kia Sportage получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.