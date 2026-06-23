В Тольятти водитель Chevrolet выехал на "красный", госпитализированы два человека

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В понедельник, 22 июня, в Тольятти на ул. Лизы Чайкиной 23-летний водитель Chevrolet Cobalt выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Lada Vesta.

Фото: ГУ МВД по Самарской области