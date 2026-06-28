Пассажирка Lada пострадала после столкновения с Mazda на светофоре в Самаре

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В субботу, 27 июня, в 5:00 напротив дома № 1 по ул. Егорова в Самаре 37-летний мужчина на Mazda 3 столкнулся с Lada Granta.

Фото: ГУ МВД по Самарской области