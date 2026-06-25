Валдай и МАЗ столкнулись на трассе М-5 в Сергиевском районе

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В четверг, 25 июня, в Сергиевском районе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"