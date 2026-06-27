В регионе в ДТП пострадали два подростка на питбайках

В пятницу, 26 июня, в 23:35 21-летний мужчина на Lada Vesta нарушил дистанцию и столкнулся с попутным кроссовым мотоциклом JYL MOTO.

ДТП произошло на 55 км автодороги "Самара — Бугуруслан". 15-летний водитель без водительского удостоверения, который управлял не зарегистрированным мотоциклом, госпитализирован, сообщает облГлавк.

Второе ДТП произошло в Промышленном районе Самары. Там около 15:50 25-летняя женщина на Omoda C5 на перекрестке неравнозначных дорог улиц Вольской и Краснодонской допустила столкновение с электропитбайком KUGOO Wish 04.

17-летний юноша, не имеющего права управления транспортными средствами, отправлен в больницу на стационарное лечение.