В регионе в ДТП пострадали два подростка на питбайках

В пятницу, 26 июня, в 23:35 21-летний мужчина на Lada Vesta нарушил дистанцию и столкнулся с попутным кроссовым мотоциклом JYL MOTO.
ДТП произошло на 55 км автодороги "Самара — Бугуруслан". 15-летний водитель без водительского удостоверения, который управлял не зарегистрированным мотоциклом, госпитализирован, сообщает облГлавк.
Второе ДТП произошло в Промышленном районе Самары. Там около 15:50 25-летняя женщина на Omoda C5 на перекрестке неравнозначных дорог улиц Вольской и Краснодонской допустила столкновение с электропитбайком KUGOO Wish 04.
17-летний юноша, не имеющего права управления транспортными средствами, отправлен в больницу на стационарное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!