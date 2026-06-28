Пострадали четверо: появились подробности ДТП под Сызранью

В результате ДТП на 25 км автомобильной дороги "Обход г. Сызрань" пострадали четыре человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, что дорожная авария произошла сегодня в 6 утра.

Как сообщают полицейские, 41-летняя женщина за рулем Omoda выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом Sitrak.

Водитель легкового автомобиля и 14-летний пассажир госпитализированы. Еще двум пассажирам Omoda 51-го и 11-ти лет назначено амбулаторное лечение.