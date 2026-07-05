Двое пешеходов попали под колеса Lada Vesta в Самаре

В субботу, 4 июля, в Самаре в 12:20 26-летний водитель за рулем Lada Vesta наехал на двух пешеходов.

ДТП произошло напротив дома № 85 по ул. Антонова-Овсеенко при повороте. 20-летний мужчина и 19-летняя женщина переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Им назначено амбулаторное лечение, сообщает облГлавк.