В Самаре подросток, переходивший дорогу на красный, попал под колеса автомобиля

Во вторник, 7 июля, в 14:35 в Красноглинском районе Самары в ДТП пострадал 15-летний пешеход, переходивший дорогу на красный, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, ДТП произошло напротив дома № 15 по ул. Мира: 42-летняя водитель за рулем Chery A13 двигалась со стороны бульвара Финютина в направлении ул. Евгения Золотухина. В пути она наехала на парня, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пешеходу после обследования в больнице назначено амбулаторное лечение.