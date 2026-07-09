В Самаре задержали преподавателя вуза за торговлю экзаменами

Коррупционную схему вскрыли правоохранители в Самарском государственном техническом университете (СамГТУ). По версии следствия, один из преподавателей "поставил на поток" сбор денег со студентов. За вознаграждения он обещал всем нужные оценки.

В некоторых случаях "купить" можно было оценку на экзамене. В других — ликвидировать академические задолженности без проверки знаний.

Сейчас у правоохранителей есть данные, что в декабре 2025 г. педагог с инициалами А.Г.О. получил 95 тыс. руб. за помощь в сдаче математики пятерым студентам СамГТУ. Сейчас пока идет расследование и устанавливаются другие возможные факты получения незаконных денег.

В июне этого года на основании переданных УФСБ материалов в отделе по Октябрьскому району Самары СУ СК России по Самарской области в отношении преподавателя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК России (Получение взятки).