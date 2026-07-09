В Самаре задержали преподавателя вуза за торговлю экзаменами

Коррупционную схему вскрыли правоохранители в Самарском государственном техническом университете (СамГТУ). По версии следствия, один из преподавателей "поставил на поток" сбор денег со студентов. За вознаграждения он обещал всем нужные оценки.
В некоторых случаях "купить" можно было оценку на экзамене. В других — ликвидировать академические задолженности без проверки знаний.
Сейчас у правоохранителей есть данные, что в декабре 2025 г. педагог с инициалами А.Г.О. получил 95 тыс. руб. за помощь в сдаче математики пятерым студентам СамГТУ. Сейчас пока идет расследование и устанавливаются другие возможные факты получения незаконных денег.
В июне этого года на основании переданных УФСБ материалов в отделе по Октябрьскому району Самары СУ СК России по Самарской области в отношении преподавателя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК России (Получение взятки).
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках