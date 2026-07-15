Самарская полиция задержала оренбуржца-"закладчика" с 500 граммами мефедрона

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали жителя Оренбургской области, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В июне на территории Красноглинского района Самары был задержан 34-летний мужчина. Он странно себя вел, нервно оглядывался, вызывал подозрение внешним видом, чем и привлек внимание полицейских.

В присутствии понятных в кармане задержанного обнаружили замотанный сверток и мобильный телефон с фотографиями и координатами "закладок". Позже полиция обнаружила и изъяла в указанных местах свертки с мефедроном общей массой более 500 граммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.

Подозреваемый, житель Оренбургской области, пояснил, что приобрел наркотик в Интернете, чтобы потом продать путем тайников — закладок на территории города.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.