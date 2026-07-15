Самарская полиция задержала оренбуржца-"закладчика" с 500 граммами мефедрона

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали жителя Оренбургской области, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В июне на территории Красноглинского района Самары был задержан 34-летний мужчина. Он странно себя вел, нервно оглядывался, вызывал подозрение внешним видом, чем и привлек внимание полицейских.
В присутствии понятных в кармане задержанного обнаружили замотанный сверток и мобильный телефон с фотографиями и координатами "закладок". Позже полиция обнаружила и изъяла в указанных местах свертки с мефедроном общей массой более 500 граммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.
Подозреваемый, житель Оренбургской области, пояснил, что приобрел наркотик в Интернете, чтобы потом продать путем тайников — закладок на территории города.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках