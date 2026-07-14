В Сызрани будут судить отца шестерых детей и его подельника за мошенничество с жилищной субсидией

Сызранскими следователями окончено расследование уголовного дела (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) о мошенничестве с жилищной субсидией, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники ОЭБиПК МУ МВД России "Сызранское" установили, что 30-летний отец шестерых детей незаконно использовал средства господдержки, которые ему выделили в рамках мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. Так, в августе прошлого года его семья получила социальную выплату в размере 1,617 млн руб. на покупку жилья. Не имея намерения использовать выделенные деньги по назначению, обвиняемый вступил в сговор со своим знакомым: попросил об оказании содействия в приобретении объекта недвижимости на территории Самарской области по цене ниже суммы выделенной субсидии, пообещав процент от сделки.

Для того чтобы придать своим действиям правомерный вид, житель Сызрани, вступивший в преступный сговор с получателем выплат, приобрел дом и земельный участок в Алексеевском районе за 340 тыс. руб., а затем за денежное вознаграждение в 30 тыс. руб. перепродал его главе многодетного семейства за сумму, выделенную государством.

В настоящее время Следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" фигурантам уголовного дела вручены копии обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Комитетом ЖКХ администрации Сызрани заявлен гражданский иск на сумму 1,277 млн рублей. По ходатайству следствия в рамках обеспечения данного иска и возможной дальнейшей конфискации наложен арест на движимое и недвижимое имущество обоих обвиняемых.