В Самарской области раскрыли подпольный покерный клуб

В Сызрани перед судом предстанут шестеро обвиняемых в организации подпольного покерного клуба, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Преступная схема заработала в ноябре 2023 года. Инициатором стал ранее судимый 59-летний мужчина. Вместе с сыном он решил организовать игры в покер вне разрешенной игровой зоны. "Действуя в целях реализации задуманного, обвиняемые подыскали подходящее помещение, расположенное в городе Сызрани, установили необходимое игровое оборудование, а также привлекли своих знакомых, обладающих соответствующими навыками ведения игры", - уточнили в Следственном комитете.

Противоправную деятельность удалось пресечь благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников ГУ МВД России по Самарской области. Дело с утвержденным обвинительным заключением в незаконной организации и проведении азартных игр в составе организованной группы направлено в суд.