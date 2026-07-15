В Самарской области раскрыли подпольный покерный клуб

В Сызрани перед судом предстанут шестеро обвиняемых в организации подпольного покерного клуба, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Преступная схема заработала в ноябре 2023 года. Инициатором стал ранее судимый 59-летний мужчина. Вместе с сыном он решил организовать игры в покер вне разрешенной игровой зоны. "Действуя в целях реализации задуманного, обвиняемые подыскали подходящее помещение, расположенное в городе Сызрани, установили необходимое игровое оборудование, а также привлекли своих знакомых, обладающих соответствующими навыками ведения игры", - уточнили в Следственном комитете.
Противоправную деятельность удалось пресечь благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников ГУ МВД России по Самарской области. Дело с утвержденным обвинительным заключением в незаконной организации и проведении азартных игр в составе организованной группы направлено в суд.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках