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Музыка Культура

В музее-галерее "Заварка" состоится концерт Сергея Бережного

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 июля, в 18:30 в Музее-галерее "Заварка" состоится концерт и читка воспоминаний под названием "7th" ("Седьмая") (6+), сообщает пресс-служба музея.

Фото: галерея Заварка

В рамках выставки "Здесь осталось детство" (12+) актер театра "Место действия" и композитор Сергей Бережной представит новое музыкальное произведение. Оно основано на семи подлинных воспоминаниях детей военного Куйбышева и отсылает к Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича, которая была закончена в нашем городе. Бережной попытается поговорить об идее завершенности звуковыми, шумовыми, нотальными и антинотальными способами.

"Число семь в сакральном смысле — символ дисгармонии, но в понятии христианства оно означает завершенность и полноту" — объясняет Сергей Бережной.

Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cNP0Ta

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