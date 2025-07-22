В музее-галерее "Заварка" состоится концерт Сергея Бережного

В пятницу, 25 июля, в 18:30 в Музее-галерее "Заварка" состоится концерт и читка воспоминаний под названием "7th" ("Седьмая") (6+), сообщает пресс-служба музея.
В рамках выставки "Здесь осталось детство" (12+) актер театра "Место действия" и композитор Сергей Бережной представит новое музыкальное произведение. Оно основано на семи подлинных воспоминаниях детей военного Куйбышева и отсылает к Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича, которая была закончена в нашем городе. Бережной попытается поговорить об идее завершенности звуковыми, шумовыми, нотальными и антинотальными способами.
"Число семь в сакральном смысле — символ дисгармонии, но в понятии христианства оно означает завершенность и полноту" — объясняет Сергей Бережной.
Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cNP0Ta
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!