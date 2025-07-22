В музее-галерее "Заварка" состоится концерт Сергея Бережного

В пятницу, 25 июля, в 18:30 в Музее-галерее "Заварка" состоится концерт и читка воспоминаний под названием "7th" ("Седьмая") (6+), сообщает пресс-служба музея.

В рамках выставки "Здесь осталось детство" (12+) актер театра "Место действия" и композитор Сергей Бережной представит новое музыкальное произведение. Оно основано на семи подлинных воспоминаниях детей военного Куйбышева и отсылает к Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича, которая была закончена в нашем городе. Бережной попытается поговорить об идее завершенности звуковыми, шумовыми, нотальными и антинотальными способами.

"Число семь в сакральном смысле — символ дисгармонии, но в понятии христианства оно означает завершенность и полноту" — объясняет Сергей Бережной.

Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cNP0Ta