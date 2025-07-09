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Музыка Культура

В Самаре прошли съемки Всероссийского проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в начале июля прошли съемки новой серии всероссийского музыкального проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: предоставлено организаторами

В новых роликах будут представлены 14 регионов Приволжского федерального округа. Для проекта запишут семь уникальных музыкальных композиций в формате живого исполнения на фоне знаковых культурных, природных и этнографических достопримечательностей.

В съемках приняли участие более 30 артистов из Самарской области. Среди участников проекта наши творческие земляки — Дмитрий Жохов, вокалист кавер-группы "Ананасы", струнный квартет Anima, Евгений Фомичев, Мария Феофанова, ансамбль гитарной музыки "Резонанс", Дмитрий Буцыков и ансамбль народных инструментов "Волга-фолк Бэнд", детский танцевальный коллектив "Искорки", Леонид Кузьмин, Ольга Пилова, Савва Зорин, солистка ансамбля народной песни "Прялица" Арина Зайцева.

В основе проекта лежит идея живого музыкального взаимодействия. Команда проекта с мобильным комплектом звукозаписывающего и съемочного оборудования записывает талантливых исполнителей из разных уголков России и мира, объединяя их в одной музыкальной композиции. Результатом становится живой и неповторимый калейдоскоп лиц, голосов и городов, складывающийся в яркий портрет региона и всей страны.

Автор и руководитель проекта — Тимур Ведерников, заслуженный артист Ингушетии, музыкант, композитор, певец и продюсер. Постоянный участник телевизионных шоу "Привет, Андрей!" и "Песни от всей души" отметил, что Приволжский регион уникален по своему этническому и культурному многообразию: "Я уверен, что видеоролики, которые мы сделаем, станут ярким событием и покажут стране и всему миру, как прекрасно Поволжье и люди, живущие в нем! Наш проект объединяет людей с помощью песен, которые зашиты в нашем культурном коде. Самарская область будет представлена очень разнообразно: от народных инструментов до гитаристов-виртуозов международного уровня".

Участники проекта поделились своими эмоциями от съемок. "Получил массу удовольствия от работы с профессионалами в своем деле. Было здорово спеть с ребятами из других городов, не покидая при этом своего. Исполнять песни, на которых вырос, которые знаешь с пеленок — это очень круто, заряжает! Очень рад, что могу поделиться частичкой себя со всеми, кто любит действительно хорошую, родную музыку", — сказал солист самарской кавер-группы "Ананасы" Дмитрий Жохов.

Дмитрий Буцыков, балалаечник-виртуоз принял участие в съемках вместе со своим ансамблем. "Проект "МузыкаВместе" подарил мне и ансамблю "Волга-фолк Бэнд" яркие незабываемые эмоции от общения с удивительным Тимуром Ведерниковым и его высокопрофессиональной командой. Участие в масштабном и интересном проекте — это всегда импульс для раскрытия творческого потенциала. Будем с нетерпением ждать выхода музыкальных видеоклипов песен "Гляжу в озера синие", "Течет река Волга" и "Наш сосед" с нашим участием!" — отметил Дмитрий Буцыков.

Съемки проекта продлятся до сентября и уже в октябре планируется выход первого ролика.

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