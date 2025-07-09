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Музыка Культура

Фестиваль "Тремоло" в Тольятти привлек гостей из российских регионов

ТОЛЬЯТТИ. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Люди едут к людям на события в города!"- считает автор проекта "Россия вдохновляет на путешествия" Геннадий Шаталов, побывавший на тольяттинском фестивале в составе команды экспертов туриндустрии.

Фото: предоставлено организаторами

В этом году "Тремоло" представил большую программу, которая в течение пяти дней привлекла к своим мероприятиям около 5 тыс. зрителей из Самарской области, а также Воронежа, Ижевска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, Йошкар-Олы, Саранска, Оренбурга, Ульяновска, Казани и Нижнего Новгорода.

От театральной постановки до джаза, от музыкального спектакля до рок-музыки, от популярной симфонической классики до "кроссовера" - таков стилистический и жанровый диапазон нынешнего праздника искусств. Традиционно "Тремоло" прошел на веранде ресторанного комплекса "Амбар" на берегу Волги с прекрасным природным фоном. Правда, природа в этом году вела себя по-разному, внося коррективы в программы вечеров.  

Спектакль "Два благородных Дона" Самарского академического театра драмы им. М.Горького открывал фестиваль. Помимо сюжета, который неожиданно соединил благородного Дон Кихота и харизматичного Дон Жуана, необычен был и формат - драматические актеры пели на уровне профессиональных вокалистов и создавали динамичные танцевальные мизансцены. "Почти мюзикл" игрался в неблагоприятных погодных условиях, а танец короля Испании и вовсе шел под аккомпанемент грозы с ураганным ветром. Несмотря на шквал дождя, заливающего сцену, актеры продолжили игру, превратив непогоду в эффектный элемент постановки.

Второй фестивальный вечер представил программу "Великие имена джаза" в исполнении филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан и певицы Адели Музафаровой. Вместе с увлеченными музыкантами слушатели прошлись по основным стилям: свинг, бибоп, "третье движение", бразильский джаз, смуф, этноджаз и джаз-рок. Духовые звучали ясно и насыщенно, что подтвердило качество акустической подготовки концертов, а рассказ о джазовых направлениях и исполнителях от худрука оркестра Сергея Васильева добавил программе просветительский акцент.

В третий день фестиваля прошел музыкальный спектакль "Однажды в Италии", созданный специально для проекта "ТенорА XXI века" под руководством Дмитрия Сибирцева. Станислав Мостовой, Сергей Писарев, Георгий Фараджев и Александр Богданов, а также и сам Дмитрий сыграли на сцене трагикомедию с итальянским колоритом и исполнением популярных хитов - от "Карузо" и "Мама-мио" до "Адажио" Томазо Альбинони. Особенность постановки - живой аккомпанемент ансамбля TENORʼS BAND, а также мастерство трех теноров, каждый из которых раскрыл суть своего героя в творческой семейной истории. 

Четвертый день стал кульминацией "Тремоло" и вызвал наибольший трепет и вдохновение у гостей мероприятия. Музыкальный термин tremolo переводится с итальянского как "волнительно" - именно эти ощущения, по мнению организаторов, должны испытывать слушатели. Легендарный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением художественного руководителя фестиваля Фабио Мастранджело исполнил популярные симфонические произведения Вивальди, Чайковского, Пьяццоллы, Гершвина, Бартока и Комитаса. Участие молодой солистки Музыкального театра имени Ф.И.Шаляпина Назии Аминевой (сопрано) придало исполняемым ариям из опер Россини чувственность и блеск.

"Этот вечер, да и фестиваль в целом, не состоялся бы в таком варианте без наших верных друзей и партнеров. Мы просто не смогли бы собрать на одной сцене столько потрясающих артистов. Особенную благодарность хочется выразить "Акрон Холдингу": в год своего 25-летия они сделали ценителям искусства королевский подарок. "КуйбышевАзот" с нами уже много лет. И, конечно, Фонду Фабио Мастранджело, чья роль в развитии музыкальной культуры бесценна. Это соавторы нашего праздника", - признался со сцены Алексей Возилов, автор идеи и директор фестиваля "Тремоло".

Завершил фестиваль концерт петербургской группы "Бис-Квит", специализирующейся на соединении русских народных инструментов с джазовым и электронным звучанием, а также на оригинальных аранжировках. Программа "Классика VS Рок" вызвала большой интерес, в том числе благодаря участию в ней оперных певцов. Солист Самарского театра оперы и балета Георгий Шагалов дебютировал, исполнив бурлацкую песню "Эй, ухнем" с особым чувством - за спиной бескрайний волжский пейзаж! А солистки Мариинского театра Ольга Пудова (сопрано) и Цветана Омельчук (меццо-сопрано) представили несколько классических арий и романсов с гармоничным вкраплением элементов рок-музыки. Заключительный мегамикс, сплетая десятки узнаваемых мелодий, электризовал зал, а финальные аккорды утонули в овациях.

В течение всех вечеров зрители могли посетить выставку "Волжский блюз" известного тольяттинского художника Байрама Саламова, а мимы театра "Вариант" традиционно разыгрывали в антрактах мини-спектакли и создавали праздничный фон на фотографиях с гостями. Детская программа "Тремоло", охватившая более 250 участников, включала мастер-классы под живую музыку ханга, лекции по искусству и другие события, подготовленные отделом искусств библиотеки "Автоград". В завершение фестиваля организаторы назвали даты следующего праздника искусств на Волге - в 2026 г. он пройдет 2-5 июля. 

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