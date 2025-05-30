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Музыка Культура

В Самарской области пройдет музыкальный слет "Песне быть!"

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 27 по 29 июня в поселке Чёрновский Самарской области зазвучат мелодии, которые тронут сердца любителей музыки и туризма "Песне быть"!

В этом году клуб авторского творчества "Топинамбур" приготовил много интересного. "Вы погрузитесь в магию живых выступлений рок- и бард-музыкантов, примете участие в разнообразных активностях, насладитесь живописной природой и свежим воздухом, искупаетесь в теплой реке и понежитесь на небольшом благоустроенном пляже", — рассказали организаторы.

Впервые в программе — возможность подняться в небо на воздушном шаре.

В рамках мероприятия пройдет конкурс авторской песни, где можно продемонстрировать свои творческие способности.

Среди распорядителей сцен и жюри авторитетные в музыкальном мире люди — Эдуард Филь, Александр Нестеров, Татьяна Ляндрес, Александр Богатов, Алексей Бэт-Лис и Надежда Чугунова.

Для удобства гостей — большой выбор мест под палатки, бесплатная автостоянка, питьевая вода и станция зарядки гаджетов.

На площадке будут работать точки быстрого питания. А на handmade-ярмарке можно найти уникальные вещицы и порадовать себя.

"Не пропустите это удивительное событие! Берите друзей, хорошее настроение и отправляйтесь в мир музыки, свободы, чудес и вдохновения!" — пригласили всех желающих организаторы слета.

Координаты местоположения площадки фестиваля: 53.195060, 50.431860.

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