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Музыка Культура

На площади Славы в Самаре пройдет концерт IV Музыкального фестиваля Юрия Башмета

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 июня, в 20:00, на площади Славы (Амфитеатр склона) в Самаре состоится главный концерт IV Музыкального фестиваля Юрия Башмета в Самарской области (12+).

В этом году гостей ждет уникальный гала-концерт, посвященный 185-летию П. И. Чайковского, художественный руководитель — народный артист СССР, Герой Труда РФ Юрий Башмет. Музыканты Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и маэстро Юрий Башмет представят уникальное путешествие по операм, балетам и инструментальной музыке П. И. Чайковского. Публике представят фрагменты из оперы "Евгений Онегин", арии из опер "Иоланта", "Мазепа", "Пиковая дама" и музыка из балетов "Лебединое озеро" и "Щелкунчик".

В исполнении солистов Молодежной оперной программы Большого театра, прозвучат арии и сцены из признанных шедевров и малоизвестных сочинений композитора. Балетную часть концерта представят: премьер балетной труппы Большого театра Денис Родькин и прима-балерина Большого Элеонора Севенард. Фрагменты из опер Чайковского исполнят молодые певцы: Эльмира Караханова, Данила Князев, Валерия Торунова, Давид Посулихин, Николай Землянских и Игорь Онищенко. Инструментальные произведения прозвучат в исполнении Лауреатов конкурса П. И. Чайковского Александра Рамма (виолончель) и Федора Освера (гобой). Ведущий концерта — заслуженный артист России Алексей Дубровский.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, правительства Самарской области и Самарской государственной филармонии. Организатор концерта — Русское концертное агентство.

После концерта будет организован дополнительный общественный транспорт. По ул. Галактионовской (в районе ул. Ярмарочной) будут ждать автобусы № 1, 2, 24, 34, 37, 41, 47,50,6 7. Продлено время работы трамвайных маршрутов № 3, 5, 13, 20, 22.

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