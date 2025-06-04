Организацией Грушинского фестиваля на Мастрюковских озерах займется региональный Союз молодежи

Министерство культуры Самарской области подвело итоги конкурсного отбора организатора Всероссийского Фестиваля авторской бардовской песни на Мастрюковских озерах. По решению конкурсной комиссии, право на проведение мероприятия в 2025 г. получил Самарский Союз Молодежи — территориальная общественная организация "Российского Союза Молодежи" в Самарской области.

На протяжении многих лет Союз Молодежи входил в оргкомитет Грушинского фестиваля, курировал деятельность пресс-центра и информационного центра, помогал в организации площадок с различными активностями.

Фестиваль пройдет 4–6 июля 2025 г. у Мастрюковских озер. Здесь вновь соберутся барды и любители авторской песни из разных уголков страны, чтобы поделиться своими произведениями, обменяться опытом и просто насладиться атмосферой дружбы и единства.

Гости фестиваля смогут не только услышать выступления известных исполнителей, но и открыть для себя новые таланты, представившие свои песни. Будут работать площадки — "Главная сцена", "Победа", "Детско-молодежная сцена", "Конкурсная", "Чайхана" и другие.

Фестиваль проводится при поддержке правительства Самарской области.

Напомним, в 2024 г. Грушинский фестиваль на Мастрюковских озерах не проводился в связи с "возможными рисками в текущих условиях". Вместо него была подготовлена серия фестивальных концертов "На Грушинской волне", они прошли в Самарской области летом прошлого года.