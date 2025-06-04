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Музыка Культура

Организацией Грушинского фестиваля на Мастрюковских озерах займется региональный Союз молодежи

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство культуры Самарской области подвело итоги конкурсного отбора организатора Всероссийского Фестиваля авторской бардовской песни на Мастрюковских озерах. По решению конкурсной комиссии, право на проведение мероприятия в 2025 г. получил Самарский Союз Молодежи — территориальная общественная организация "Российского Союза Молодежи" в Самарской области.

На протяжении многих лет Союз Молодежи входил в оргкомитет Грушинского фестиваля, курировал деятельность пресс-центра и информационного центра, помогал в организации площадок с различными активностями.

Фестиваль пройдет 4–6 июля 2025 г. у Мастрюковских озер. Здесь вновь соберутся барды и любители авторской песни из разных уголков страны, чтобы поделиться своими произведениями, обменяться опытом и просто насладиться атмосферой дружбы и единства.

Гости фестиваля смогут не только услышать выступления известных исполнителей, но и открыть для себя новые таланты, представившие свои песни. Будут работать площадки — "Главная сцена", "Победа", "Детско-молодежная сцена", "Конкурсная", "Чайхана" и другие.

Фестиваль проводится при поддержке правительства Самарской области.

Напомним, в 2024 г. Грушинский фестиваль на Мастрюковских озерах не проводился в связи с "возможными рисками в текущих условиях". Вместо него была подготовлена серия фестивальных концертов "На Грушинской волне", они прошли в Самарской области летом прошлого года.

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