В Новокуйбышевске открылась XV детская музыкальная академия Юрия Башмета

В понедельник, 2 июня, в театрально-концертном комплексе "Дворец культуры" Новокуйбышевска открылась XV сессия детской музыкальной академии стран СНГ под патронатом Героя Труда РФ, народного артиста СССР Юрия Башмета с участием государственного симфонического оркестра "Новая Россия".

ХV детская музыкальная академия в Самаре - это музыкальный форум профессиональной поддержки одаренных детей. Открытие, по традиции, проходит в Новокуйбышевске. Выдающегося альтиста и дирижера Юрия Башмета с этим городом связывают давние творческие связи: с 2005 г. одна из музыкальных школ города носит имя выдающегося музыканта современности. Год спустя школа стала экспериментальной площадкой по профессиональной подготовке учащихся струнно-смычковых отделений. Здесь проходят межрегиональный фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования исполнителей на струнно-смычковых инструментах имени Ю.А.Башмета VIOLAART, мастер-классы и концерты в рамках Детской музыкальной академии стран СНГ и Балтии под патронатом маэстро.

"Я хочу поздравить всех участников академии, - обратился к ребятам и преподавателям во время открытия народный артист СССР Юрий Башмет. - Она доказала право не только на свое существование, но и на процветание".

На открытии в исполнении государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета прозвучали произведения П.И.Чайковского. Концерт стал посвящением 185-летнему юбилею русского музыканта. Детская музыкальная академия стран СНГ под патронатом Юрия Башмета все 15 лет своей работы развивает традиции русской школы игры на музыкальных инструментах.

В этом году в академических мастер-классах занимаются 79 одаренных детей из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, даровитые юные музыканты из Жигулевска, Новокуйбышевска, Самары, Сызрани, Тольятти, Чапаевска и Красноярского района. В программе - фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, труба и классическая гитара.

На площадках академии не только оттачивают технику - она давно стала настоящим символом единения детей и взрослых из разных стран.

"Музыку невозможно только механически извлекать из нот, - отметил Сергей Главатских, доцент кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, преподаватель Центральной музыкальной школы - Академии исполнительского искусства, концертирующий исполнитель, лауреат международных конкурсов. - Ее надо брать из рук, она требует общения профессионального, дружеского. Вот эта академия и есть основа такого общения. Все эти годы она развивает культурные связи между странами".

Число выпускников академии за все время ее работы приближается к 1000 - это одаренные ребята из России, в том числе Самарского региона, и стран ближнего зарубежья.

"Академия стала важной платформой для обмена знаниями и опытом. Общение с профессионалами помогает ребятам не только развивать свои творческие способности, но и расширять горизонты в области музыкального искусства. Музыкальная культура нашего региона будет только расти, и именно эти молодые таланты станут ее продолжением в будущем", - отметила Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

11 молодых музыкантов из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и Похвистнево заявили о себе в составе всероссийского юношеского симфонического оркестра 2022-2025 гг. под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.

В дни работы академии пройдут два выездных концерта - в Отрадном и Чапаевске, - где зрители смогут увидеть и услышать совместное выступление маститых исполнителей и талантливых детей.



