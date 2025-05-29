Академия Башмета: лучшие музыканты мира приедут в Самару обучать мастерству одаренных ребят

В понедельник, 2 июня, в 17:00 в театрально-концертном комплексе "Дворец культуры" Новокуйбышевска, состоится официальная церемония открытия XV детской музыкальной академии стран СНГ под патронатом Героя труда РФ, народного артиста СССР Юрия Башмета с участием государственного симфонического оркестра "Новая Россия".

Детская музыкальная академия в Самаре — это музыкальный форум профессиональной поддержки одаренных детей, который развивает традиции русской школы игры на музыкальных инструментах. Академия стала настоящим символом единения разных стран — язык музыки объединяет, для таланта не существует географических и национальных границ. Все эти годы академию поддерживает Правительство Самарской области как комплексный просветительский, профессионально ориентированный проект с участием педагогических кадров столичных музыкальных высших учебных заведений, концертных организаций, театров, оркестров.

"Самарскую область связывает с Юрием Абрамовичем Башметом давняя творческая дружба. В этом году состоится уже 15 юбилейная детская музыкальная академия стран СНГ. Участники проекта имеют возможность продемонстрировать свои способности и выступить вместе с признанными музыкантами современности. Это очень важно для формирования их навыков и уверенности. Академия не только открывает новые горизонты для юных музыкантов, но и помогает им верно выбрать путь в жизни, развивая любовь к музыке и искусству", — рассказала министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

В этом году в академии под патронатом народного артиста СССР будут заниматься 79 одаренных детей из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана.

Самарскую область представляют города Жигулевск, Новокуйбышевск, Самара, Сызрань, Тольятти, Чапаевск и м. р. Красноярский. Юные музыканты будут обучаться по 6 специальностям — фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, труба и классическая гитара.

"Главная задача академии — обеспечить профессиональное сопровождение юного дарования, начиная с самых первых его шагов в искусстве, — подчеркнула Ираида Миронова, заместитель директора агентства социокультурных технологий по развитию системы художественного образования, заслуженный работник культуры РФ. — В Самарском регионе сегодня созданы все условия для того, чтобы выявлять как можно раньше одаренного ребенка и вести его уже по программе повышенной сложности, чтобы потом музыка, большая сцена, в том числе и мировая, стали его профессией, жизнью и судьбой".

В академию попадают те, кто действительно талантлив, обладает трудолюбием и желанием творческого роста. Это не столько счастливый билет, сколько закономерный итог многолетней ежедневной работы начинающих музыкантов и их преподавателей. Отбор в академию жесткий, конкуренция очень высокая, но игра стоит свеч: взять урок мастерства у преподавателей консерваторий и академий — концертирующих исполнителей, которые собирают полные залы, для ребят станет возможностью в разы подняться в мастерстве и еще больше полюбить то, что они делают.

Выпускниками академии уже стали почти 1000 одаренных ребят из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе и Самарского региона, а 11 молодых музыкантов из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и Похвистнево ярко заявили о себе в составе всероссийского юношеского симфонического оркестра 2022–2025 годов под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.

Многие из "академиков" поступили в музыкальные училища и консерватории, одержали победу на престижных музыкальных конкурсах. Программы, которые исполняют участники академии, отличаются повышенной технической сложностью, масштабностью, исполнительским мастерством, развитым образным мышлением музыкантов. На площадках академии в этом году, и это уже традиция, будут работать лучшие преподаватели консерваторий России и зарубежья. Русскую музыкальную школу традиционно представляют высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга.

В дни работы академии на площадках детских музыкальных школ и школ искусств Самары и Новокуйбышевска в открытом доступе можно прослушивать мастер-классы ведущих музыкантов России. Участники академии вместе с преподавателями приедут с концертами в г. Отрадный и в г. Чапаевск, услышать, как играет будущее российского, а возможно, и мирового искусства смогут также жители губернской столицы — на торжественном закрытии академии в Самарском академическом театре оперы и балета.

Музыкальная академия станет логическим продолжением IV музыкального фестиваля Юрия Башмета в Самарской области, который состоится 1 июня в 20.00 на Площади Славы в Самаре (Амфитеатр склона).