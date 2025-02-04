Павел Зубов утвержден на посту главного тренера ХК "Лада"

Павел Зубов продолжит работу на посту главного тренера тольяттинской команды, но уже без приставки "и.о.".
Под руководством Павла Владимировича, который возглавлял тольяттинцев с приставкой "и.о." с середины ноября, "автозаводцы" провели 25 матчей и одержали 8 побед. С начала текущего регулярного чемпионата 52-летний специалист являлся старшим тренером "Лады".
Действующее соглашение с Зубовым рассчитано до конца сезона 2024/2025.
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