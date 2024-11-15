Олег Браташ покинет пост главного тренера ХК "Лада"

В тольяттинской хоккейной команде ожидается смена руководства.

Олег Браташ покидает пост главного тренера ХК "Лада", пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора клуба Александра Чеботарева.

"Олег Владимирович Браташ покидает команду по соглашению сторон. Завтра мы об этом официально объявим", — сказал Чеботарев.

Исполнять обязанности главного тренера команды будет Павел Зубов.

Браташ возглавил "Ладу" в апреле прошлого года, подписав двухлетний контракт. Под его руководством команда пробилась в плей-офф и в первом раунде уступила омскому "Авангарду" со счетом в серии 1-4.